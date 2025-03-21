اليميني المتطرف البريطاني روبنسون باق في سجن انفرادي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: خسر الناشط اليميني المتطرف البريطاني تومي روبنسون محاولته للطعن في عزله في السجن أمام المحكمة العليا.

استمعت المحكمة العليا إلى تقارير استخباراتية أشارت إلى أن روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، سيُقتل على يد سجين آخر في سجن وود هيل، في منطقة ميلتون كينز.

ورفض القاضي تشامبرلين طلب الناشط اليميني المتطرف مراجعة قضائية بعد أن رفع دعوى قضائية ضد وزيرة العدل شبانة محمود.

وحسب تقارير لوسائل الإعلام البريطانية، اليوم الجمعة، أُبلغت المحكمة العليا بأن روبنسون، البالغ من العمر 42 عامًا، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، نُقل إلى وحدة "مغلقة" في سجن وود هيل، في ميلتون كينز، بعد أن أشارت معلومات استخباراتية إلى أنه "سيُقتل على يد سجين مؤبد إذا وُجد في جناحه".

وكان روبنسون سُجن لمدة 18 شهرًا في أكتوبر الماضي بعد اعترافه بعشرة انتهاكات لأمر قضائي صادر عن المحكمة العليا، والذي منعه من تكرار ادعاءات كاذبة بشأن لاجئ سوري.

أتباع الإسلام

ونُقل روبنسون في البداية إلى سجن بلمارش، جنوب شرق لندن، حيث أخبر الموظفين أن "صراعه مع أتباع الإسلام".

لكنه نُقل إلى وودهيل بعد "تلقيه عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المسيئة والعنصرية من مؤيديه"، وفقًا للحكم.

وذكر القاضي أن هذه الرسائل تضمنت "تهديدات للحاكمة"، جيني لويس، وهي امرأة سوداء.

وجادل محامو روبنسون بأن عزله يُعد انتهاكًا لحقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تسبب في "تدهور واضح في صحته العقلية".

وقال محاميه، أليستير ويليامسون، إن "العدد الكبير من المسلمين" في وودهيل يبدو أنه "يُسبب صعوبة"، وطالب بنقله إلى سجن آخر، حيث يُمكنه الاختلاط بسجناء آخرين قبل إطلاق سراحه في 26 يوليو/تموز.

وقال إن روبنسون، الذي وصفه بأنه صحفي، كان يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب ما بعد الصدمة المعقد، والذي بدأ بسبب حبسه الانفرادي خلال فترة سجن سابقة.

وأضاف السيد ويليامسون أن روبنسون قلق بشأن صحته النفسية بعد إطلاق سراحه لأنه "يؤذي نفسه بتعاطي مواد مخدرة للتكيف مع الضغط النفسي الناجم عن حبسه الانفرادي".

لكن توم كروس، ممثل الحكومة، قال إن هذا "ادعاء غير قابل للنقاش"، وكشف عن تفاصيل الامتيازات التي يتمتع بها روبنسون، وهو سجين مدني من الفئة "ج"، خلف القضبان.

رسائل وزيارات ومكالمات

وصرحت نيكولا مارفليت، مديرة السجن، في بيان لها بأنه يحصل على ثلاث ساعات خارج زنزانته يوميًا - حيث يمكنه ممارسة الرياضة، واستخدام الصالة الرياضية، أو لعب ألعاب ترفيهية مثل البلياردو - وساعتين و45 دقيقة أخرى ثلاث مرات أسبوعيًا أثناء قيامه بأعمال الطلاء والديكور.

وقالت إنه يحظى بـ"وقت زيارة أطول بكثير من أي سجين آخر"، بساعتين، أربع مرات أسبوعيًا، في غرفة وُصفت بأنها "أكثر راحةً وراحة"، حيث يمكنه تناول الطعام الذي اشتراه من الكافتيريا.

ولدى روبنسون 120 شخصًا في قائمة زواره، وقد تلقى 93 زيارة، بينما يمكنه استخدام الهاتف لمدة أربع ساعات يوميًا، وأجرى أكثر من 1250 مكالمة اجتماعية.

واستمعت المحكمة إلى أن لديه جهاز تلفزيون، وجهاز كمبيوتر محمول - يتلقى عليه مئات الرسائل الإلكترونية - ومشغل أقراص مضغوطة ومشغل أقراص DVD في زنزانته.

ويحضر روبنسون أيضًا جلسة أسبوعية لقراءة الإنجيل، ويتلقى زيارات يومية من أحد أعضاء فريق الرعاية الروحية، وزيارات يومية من طبيب أو ممرضة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ليس حبسًا انفراديًا

في حكمه، ذكر القاضي أن قضية روبنسون "غير قابلة للنقاش"، وقال: "ليس دقيقًا إطلاقًا وصف نظام السيد ياكسلي-لينون بأنه 'حبس انفرادي'". أقرّ بأن "غياب اختلاطه بالسجناء الآخرين يؤثر على صحته النفسية"، لكنه قال إنه "لا جدال في أن النظام ككل يُشكّل انتهاكًا" لحقوقه الإنسانية.

وفي مذكرات مكتوبة، أُبلغ القاضي بعد نقله إلى وودهيل، بأنه وُصف بأنه "مثير لاهتمام كبير" من قِبل السجناء الآخرين، ووُضع في جناح مغلق في الجزء الخلفي من وحدة العزل، والذي لا يُمكن للسجناء الآخرين الوصول إليه.

وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن سجينين آخرين كانا يخططان لمهاجمة روبنسون لكسب "الشهرة والشهرة"، وأن لديه "علامة على رأسه" و"سيُقتل على يد مُدان مدى الحياة إذا وُجد في جناح"، وفقًا للمذكرات.

كما خشيت الحاكمة من أن يؤدي وجود روبنسون في جناح عادي إلى "تفاقم" التوترات بين السجناء المسلمين وغير المسلمين، وأنه قد "يُشكّل خطرًا من خلال سعيه إلى تطرّف السجناء الآخرين و/أو التأثير عليهم"، وفقًا لبيانها.