الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق، بيروت (الاتحاد، وكالات)

أغلق الجيش اللبناني، 4 معابر غير شرعية مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إنه «ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية، وهي المطلبة في منطقة القصر - الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك».

كما أفاد الجيش اللبناني في بيان أنه، «بعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية السورية بدأ الجيش في الانتشار في المناطق الحدودية».

وأضاف أن «الوحدات العسكرية المنتشرة بدأت تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت عن اتفاق مع نظيرتها اللبنانية على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.

والأحد الماضي، اتهمت وزارة الدفاع السورية «حزب الله» باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت، إنها «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من ميليشيات حزب الله».

واتفقت سوريا ولبنان، أمس، على انسحاب جيشي البلدين من بلدة «حوش السيد علي» الحدودية، فيما أكدت دمشق على أن أي خرق من «حزب الله» للاتفاق سيواجه برد حازم ومباشر.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن العقيد عبدالمنعم ضاهر، قائد اللواء الأول بالفرقة الـ 52 في الجيش السوري.

وقال ضاهر: «جرى تواصل وتنسيق بين ضابط الارتباط في الوزارة مع نظيره في الجيش اللبناني، تم خلاله الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي بلدة حوش السيد علي».

كما جرى الاتفاق على «ضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، حيث يتمركز الجانبان على أطراف البلدة»، وفق المسؤول العسكري السوري.

وأشار إلى أن الجيش السوري ملتزم بتنفيذ الاتفاق، مؤكداً على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل «حزب الله» سيواجه برد حازم ومباشر دون إنذار مسبق.

وفي وقت سابق، أمس، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود الشرقية مع سوريا وضبط الحدود بالقرى المتاخمة.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن «عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة».