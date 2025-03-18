هل خططت تل أبيب لاغتيال "السنوار الصغير" في عملية فجر الثلاثاء؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: وفقاً لتقارير إسرائيلية، فقد امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اغتيال كبار القادة في حماس في عملية "فجر الثلاثاء" وعلى رأسهم محمد السنوار لأسباب تتعلق باحتجاز هؤلاء القادة لرهائن إسرائيليين، مما يجعل محاولة اغتيالهم خطراً على هؤلاء الرهائن.

وقد بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الساعة 2:10 صباح الثلاثاء بتنفيذ عشرات الغارات الجوية المكثفة على وجه التحديد ضد قادة حماس من المستوى المتوسط ​​في غزة وبعض كبار المسؤولين السياسيين في حماس، لكنها لم تستهدف كبار القادة العسكريين في حماس مثل محمد السنوار الذي قد يحتجز رهائن إسرائيليين في مكان قريب.

وأنهت الضربات وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين مع حماس منذ 19 كانون الثاني (يناير) بعد أن فشل الجانبان لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في تجاوز الخلافات حول الانتقال من المرحلة الأولى من مفاوضات الرهائن إلى المرحلة الثانية.

وهاجمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نحو 80 هدفا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال نحو 10 دقائق من الساعة 2:10 إلى 2:20 صباح الثلاثاء، في الواقع، تم إصابة معظم الأهداف في الدقيقتين الأوليين. وكانت هناك موجات أخرى من الهجمات على مدار اليوم.

خيارات الغزو البري

وقالت مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي إن هذه المرحلة من العملية تتكشف تدريجيا من حيث مدى التصعيد العسكري سواء بمزيد من الضربات الجوية أو خيارات مختلفة للغزو البري.

وكان جزء من هدف العملية هو منع حماس من إعادة تأهيل قدراتها وبنيتها العسكرية الكاملة، فضلاً عن منع خطط حماس المستقبلية المحتملة للتغلغل في إسرائيل.

حوالي الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء، أرسل المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان غزة للتقدم أبعد داخل غزة من الحدود مع إسرائيل لتجنب التعرض للهجوم كجزء من الأعمال العدائية المتجددة.

المنطقة الحمراء التي حددها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة قتال تحيط بقطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ويبدو أنها تغطي ما بين ثلث إلى نصف مساحة القطاع، بما في ذلك: بيت حانون، وهرفات، وحزاعة، وعبسان الكبيرة.

وبشكل أكثر تحديدا، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن المدنيين يجب أن ينتقلوا إلى الأجزاء الغربية من مدينة غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب. ولم تصدر تعليمات أكثر تحديدا في وسط غزة.

حتى الآن، تجنب جيش الدفاع الإسرائيلي قصف أجزاء من وسط غزة بحذر أكبر من قصف أجزاء أخرى من القطاع. وفي مراحل مختلفة من الحرب، وردت تقارير عن استهداف رهائن محتجزين في بعض المناطق بنفس القوة.

إضعاف القدرات العسكرية المتجددة لحماس

وتهدف هجمات سلاح الجو الإسرائيلي أيضاً إلى إضعاف القدرات العسكرية المتجددة لحماس بعد تسريب معلومات تفيد بأنها عادت إلى قوة قوامها 25 ألف جندي، وأن الجهاد الإسلامي عادت إلى قوة قوامها 5 آلاف جندي، مع قيام كلتا المجموعتين أيضاً بإعادة بناء مواقع دفاعية عسكرية في جميع أنحاء غزة.

سيوسع جيش الدفاع الإسرائيلي نطاق العملية، بما في ذلك العودة إلى غزو بري عند الحاجة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن أي غزو بري لم يبدأ بعد، وهو ما يختلف عن توقعات المصادر بعودة الحرب في عهد رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجديد الأكثر عدوانية، الفريق إيال زامير، على الأقل حتى نهاية الأسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لم يكن هناك استدعاء جماعي لقوات الاحتياط كما هو ضروري في حالة حدوث أي غزو بري واسع النطاق مقابل الاختراقات المحدودة.

وبعبارة أخرى، يراقب الجيش لمعرفة ما إذا كانت حماس ستجعل موقفها التفاوضي بشأن مغادرة غزة والرهائن أكثر مرونة، على الرغم من أن كل الدلائل في الساعات الأولى من الهجوم كانت تشير إلى أن حماس سوف تتمسك بموقفها.

التدخل البحري

وشاركت البحرية أيضًا في جوانب من الهجمات الأخيرة على حماس. ورغم أن رئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، لم يكن هدفاً للعملية، فقد قُتل على الأقل أربعة مسؤولين كبار آخرين في حماس، وربما اثنان آخران على الأقل.

من الممكن أن يكون الستة جميعهم قد لقوا حتفهم، ولكن حماس تنشر في بعض الأحيان معلومات غير صحيحة على حد تأكيدات تحليل لصحيفة جيروزاليم بوست"، لأسباب استراتيجية متنوعة، وبالتالي فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يؤكد مقتل القادة حتى يحصل على أدلة مستقلة خاصة به.

القتلى من قيادة حماس

وكان الأربعة هم: عصام الدعاليس، الذي شغل منصب رئيس الوزراء السياسي لحماس في غزة، ومحمود أبو وطفة، المدير العام لوزارة الداخلية التابعة لحماس، وبهجت أبو سلطان، رئيس العمليات في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، ووزير العدل في حكومة حماس أحمد عمر الحطاط.

وقالت حماس أيضا إن المسؤولين الكبيرين محمد الجماصي وياسر حيرف قتلا في غارات جوية إسرائيلية، على الرغم من أن الجيش لم يؤكد تلك الوفيات بعد.

وكان الدعاليس هو الأقدم بين المسؤولين، لكن المسؤولين الأكثر أهمية بالنسبة لحماس في هذه المرحلة هم رئيسها العسكري محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، وأحد المخططين المركزيين القلائل المتبقين لغزو 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وخليل الحية، الذي كان نائب يحيى السنوار السياسي وكان كبير المفاوضين في حماس بشأن قضية الرهائن.

هل سيكون السنوار هدفاً؟

كما قالت مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي إن محمد السنوار قد يصبح هدفا، رغم أنه من غير الواضح كيف سيتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من تحقيق ذلك إذا كان محاطا بدروع بشرية.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه يمتلك معلومات استخباراتية قوية لتجنب ضرب الرهائن عن طريق الخطأ، لكنه أقر بأن هذه المعلومات ليست مثالية وأنه ارتكب أخطاء في هذه القضية أثناء الحرب.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أكدت صحيفة جيروزالم بوست أنه حتى مع عودة جيش الدفاع الإسرائيلي إلى عملية عسكرية في غزة، وربما العودة إلى غزو أوسع، فإنه لن يهاجم مناطق غزة التي يحتجز فيها الرهائن الإسرائيليون.

ولم تتطرق مصادر الدفاع إلى المسؤولين في حماس الذين قد يحتجزون أو لا يحتجزون رهائن كدروع بشرية في هذه اللحظة، كما فعل زعيم غزة الراحل يحيى السنوار خلال معظم فترة الحرب، ولكن قاعدة عدم مهاجمة المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن، والتي أكدها مسؤولو جيش الدفاع الإسرائيلي علناً طوال فترة الحرب حتى الآن، ليس لها استثناءات.

24 رهينة فقط على قيد الحياة

وعلاوة على ذلك، لن يستهدف الجيش أيضًا المناطق التي يحتمل أن يكون هناك شك في وجود رهائن بالقرب منها.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا يوجد سوى 22 إلى 24 رهينة على قيد الحياة في هذه المرحلة، مقابل ما يقرب من مائتي رهينة في بداية الحرب.

وأعلنت حماس أن أكثر من 400 شخص من سكان غزة قتلوا وأصيب 600 آخرون، على الرغم من عدم وجود وسيلة للتحقق من الأعداد أو التمييز بين عناصر حماس والمدنيين، وقالت إسرائيل إنها ليست متأكدة من هذه الأرقام والاحصائيات.