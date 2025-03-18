وقف هجمات لـ30 يوماً.. تفاصيل اتصال ترامب ببوتين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد إعلان البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين انتهى واستمر لأكثر من ساعة، كشفت بعض التفاصيل.

فقد أكد الكرملين أن الاتصال ناقش ملف أوكرانيا، لافتا إلى اتفاق تم بين الزعيمين إبقاء التواصل.

وأوضح أن الزعيمين اتفقا أيضا تفاق على تبادل 175 أسيرا من روسيا وأوكرانيا مع تشكيل لجان خبراء لتسوية الأزمة الأوكرانية.

كما أكد بوتين لترامب التزامه بالحل السلمي للصراع، مع تشديده على وجوب التوقف عن تسليح كييف.

كذلك وافق بوتين على وقف استهداف الطاقة الأوكرانية لـ 30 يوما، يوما وأعطى أمرا مماثلا للجيش الروسي، مع تطوير مبادرة لحماية الشحن في البحر الأسود.

في الوقت ذاته، شدد بوتين على ضرورة أن يكون وقف النار مستداما، خصوصا وسط الحاجة الملحة إلى السلام.

بدوره، أكد البيت الأبيض أن مفاوضات أوكرانيا ستبدأ على الفور في الشرق الأوسط.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط