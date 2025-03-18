شكرا لقرائتكم خبر عن منار وعصام نائبان لأمين الجبهة الوطنية والحمامصى ومسلم مساعدان وحمزة عضوا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أعضاء هيئة المكتب، وأنها بعد العرض على عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار هيئة المكتب من الأعضاء: محمد منار عنبة نائب الأمين العام، محمد عصام رمضان نائب الأمين العام، أحمد الحمامصى مساعد الأمين العام، مصطفى مسلم مساعد الأمين العام. وحمزة أحمد عبدالسلام عضوا بهيئة المكتب.



وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسى واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025، وعقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أعضاء هيئة المكتب وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.



وكان قد تم من قبل اختيار النائب أحمد فؤاد أباظة عضو الهيئة التأسيسية نائبًا للأمين العام وسيتم استكمال هيئة المكتب تدريجيًا.