سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الهيئة أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.

ولفتت إلى إنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

ويعدّ مطار حلب الدولي، ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي، كما يعدّ مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية.

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