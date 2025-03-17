السعودية | فرق التدخل السريع بالدفاع المدني تواصل مهامها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تواصل فرق التدخل السريع بالدفاع المدني مواجهة مهامها في حالات الطوارئ ، في الخليج 365 المركزية بالحرمين الشريفين، من خلال نشر عدد كبير من الفرق المزودة بمعدات الإطفاء الأولية لتحقيق السلامه و خدمة الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وتقوم فرق التدخل السريع بالعمل على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث إلى حين وصول فرق الإطفاء، وما يميزها سهولة اختراقها للكثافه والحركة المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث، خصوصاً في الخليج 365 الضيقة، حيث جُهِّزَت بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط