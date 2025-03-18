شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يفرض غرامات مالية على قنوات الشمس وصدى البلد والنهار والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإمال، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ عصام الأمير، اتخاذ عدة إجراءات تأديبية ضد عدد من الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية بسبب مخالفات مهنية.

وتمثلت القرارات في الآتي:

1-قناة "الشمس":

تم تغريم القناة مبلغ 50 ألف جنيه بسبب مخالفات وردت في حلقة برنامج "أصعب سؤال" التي بُثت يوم 14 مارس 2025، على لسان الضيف هاني الصالحي، كما تم إلزام جميع القنوات الفضائية بمنع ظهوره على شاشاتها، بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالمخالفات المنسوبة للإعلامي مصعب العباسي.

2-قناة "صدى البلد

تم تغريم القناة مبلغ 75 ألف جنيه بسبب مخالفات في حلقة برنامج "الماتش" التي بُثت يوم 11 مارس 2025، والتي قدمها الإعلامي إيهاب الكومي. كما تم إيقاف عرض البرنامج لمدة شهر.

3- قناة "النهار":

تم إنذار القناة وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه بسبب مخالفات في برنامج "العرافة"، وتم تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة حلقات البرنامج للتأكد من تدارك المخالفات السابقة.

4- صفحة "إسلام صادق" على فيسبوك:

تم توجيه إنذار بحجب الصفحة بسبب نشرها أخبارًا مجهولة المصدر من شأنها إثارة جماهير الكرة المصرية، وتم تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة نشاط الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.

5- قناة "اتحاد الطائرة" على يوتيوب:

تم استدعاء المدير المسؤول عن القناة لمناقشته فيما يتعلق بالتعليقات التي وردت خلال تغطية مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة يوم 16 مارس 2025.

6- قناة "هي":

تم استدعاء الممثل القانوني للقناة لجلسة استماع بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد حول طبيعة النشاط البرامجي للقناة.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضمان التزام الوسائل الإعلامية بالقواعد المهنية والأخلاقية، وحماية الجمهور من المحتوى المخالف.