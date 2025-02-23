شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تأسيس "أكاديمية ماسبيرو" برئاسة درية شرف الدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تأسيس أكاديمية ماسبيرو، والتي ستقوم بالتدريب الإعلامي للمصريين وغير المصريين، كما ستمنح شهادات معتمدة رسمياً من الهيئة الوطنية للإعلام.

وتضم أكاديمية ماسبيرو معهد الإذاعة والتليفزيون الذي سيتم دمجه في الأكاديمية، كما تضم مدربين ومتخصصين من ذوي الخبرة بالهيئة، وعدد من حملة الدكتوراه من أبناء ماسبيرو، فضلاً عن الخبراء البارزين من خارج الهيئة.

تضم الهيئة مجلساً للأمناء برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وعضوية نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب .

كما تضم الأكاديمية التي تبدأ العمل صيف ٢٠٢٥ استديوهات للتدريب الإذاعي والتليفزيوني، وصالة تحرير للتدريب الصحفي، وسيتم نشر أو بث مشروعات التخرج المتميزة علي صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون أو علي إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال المسلماني: إننا وفي إطار رؤية (عودة ماسبيرو).. سنعمل علي حماية المهنة من الابتذال والضعف، والمنافسة في مجال التدريب علي الصعيد القاري والإقليمي، والعمل الجاد علي تقديم موجات متميزة من الإعلاميين الجدد.

ومن المقرر عرض مشروع الأكاديمية علي مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعاته القادمة .