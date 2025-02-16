شكرا لقرائتكم خبر عن "بناءة وعملية وودية".. الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب والان نبدء بالتفاصيل

مكالمة بوتين وترامب

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المحادثة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، كانت "بناءة وعملية وودية".وقال بيسكوف، في تصريحات، إن "الحوار الذي جرى خلال المحادثة الهاتفية كان بناء وعمليا ووديا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وعندما سئل عما إذا كانت اللهجة ودية بين الجانبين، أجاب بيسكوف بالإيجاب.وأضاف ردا على سؤال عمن كان مع بوتين أثناء مكالمته الهاتفية مع ترامب، أنه "عادة ما يجري الرئيس محادثات هاتفية ولا يرافقه أحد في تلك اللحظة، هكذا يحدث عادة، ولكن إذا لزم الأمر، بطبيعة الحال، يقوم الرئيس بدعوة المساعدين الذين يرى ضرورة وجودهم لمناقشة قضايا معينة".وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلا عن تسوية الوضع في أوكرانيا.