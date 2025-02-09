شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد قبالة ساحل كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن سفينة صيد غرقت في المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص واختفاء 7 آخرين.وأُبلغ عن اختفاء السفينة، التي تزن 139 طنًا، وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم في الساعة 1.41 صباحا أمس السبت، على بعد حوالي 17 كيلومترا شرق جزيرة "هابيك".وانتشلت سفن خفر السواحل وقوارب الصيد الأخرى 7 من أفراد الطاقم، وهم 3 كوريين جنوبيين و4 أجانب، لكن الكوريين الجنوبيين الثلاثة لقوا حتفهم، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عامًا.وظهرت على الناجين الأربعة، وهم إندونيسيان وفيتناميان، علامات انخفاض حرارة الجسم، ومن المقرر أن يتم علاجهم في مستشفى في بلدة "جوهيونج" القريبة.وتم العثور على 5 من الذين تم إنقاذهم في البداية، بما في ذلك القبطان، على متن قارب نجاة؛ في حين تم العثور على الكوريين الجنوبيين الآخرين منجرفين دون سترات النجاة.وقال أحد البحارة الأجانب إن السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج، لكن من المتوقع أن تجري السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للحادث.وقد نشر خفر السواحل 23 سفينة و8 طائرات، إلى جانب الدعم من الوكالات الأخرى وسفن الصيد، في محاولة للعثور على أفراد الطاقم المفقودين؛ وهم 5 كوريين جنوبيين وإندونيسي وفيتنامي.