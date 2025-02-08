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كندا تكشف عن إجراء جديد لإقناع ترامب بالتخلي عن الرسوم الجمركية

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د ب أ - أوتاوا 0 تبليغ

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  • كندا تكشف عن إجراء جديد لإقناع ترامب بالتخلي عن الرسوم الجمركية 2/2

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الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة التجارة الكندية ماري إنج، إن كندا ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيًا.
وستلجأ كندا إلى إقناع ترامب من خلال التواصل مع الولايات الأمريكية التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة معها.

الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا

وأضافت في مقابلة مع بلومبرج اليوم السبت خلال زيارة إلى بروكسل: "هذه الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا.
وتابعت: وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي".
وواصلت: "من المهم حقًا أن يصل الأمريكيون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين".

الرسوم الجمركية لترامب

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة، لمدة 30 يومًا على الأقل.
وكان من المقرر أن تدخل تلك الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لكن ترودو أشار إلى أن كندا وافقت في المقابل على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود.
وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة هاتفية أجراها ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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