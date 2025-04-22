بعد سبع سنوات... مي حريري تعود في "لا تغلط"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية مي حريري أغنيتها الجديدة "لا تغلط" بالتعاون مع شركة "وتري"، وذلك عبر منصة يوتيوب والتطبيقات الرقمية.

تأتي الأغنية باللهجة البيضاء وتمزج بين الإيقاع الخليجي والنغمة الحماسية، حيث توجه مي من خلالها رسالة قوية تعبّر عن النهوض بعد الخيبة، داعية إلى التحرر الكامل من كل من يحاول كسر الكبرياء الأنثوي أو الانتقاص منه.

وأعربت مي عن سعادتها بالعودة إلى الساحة الفنية بعد غياب دام سبع سنوات، مؤكدة أن "لا تغلط" تُعدّ أغنية تحفيزية بامتياز، تحمل في طيّاتها رسالة وداع راقية مليئة بالكبرياء والكرامة، وتناسب الأوقات التي نحتاج فيها لتجاوز العلاقات السامة أو الرد على الخذلان.

الأغنية من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، توزيع طوني سابا، ومكس وماسترنغ محمد المقهور.