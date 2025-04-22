بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الأستراليون اليوم الثلاثاء التصويت المبكر في الانتخابات العامة، في وقت طغت فيه وفاة البابا فرنسيس على أجواء الحملات الانتخابية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين الذين، ولأسباب مختلفة، لن يتمكنوا من التصويت في الثالث من مايو. ومن المتوقع أن يدلي نحو نصف الناخبين بأصواتهم قبل يوم الانتخابات. وألغى كل من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وزعيم المعارضة بيتر داتون فعالياتهم الانتخابية المقررة لليوم الثلاثاء احتراما للبابا الراحل. ونكست الأعلام على المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد.وحضر ألبانيز قداسا تكريميا للبابا صباح الثلاثاء في كاتدرائية سانت باتريك بمدينة ملبورن. وسيلتقي ألبانيز وخصمه داتون، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء في سيدني للمشاركة في ثالث مناظرة تلفزيونية ضمن الحملة الانتخابية، ومن المقرر أن تعقد مناظرة رابعة يوم الأحد المقبل.