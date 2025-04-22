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ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لإبنها ماكسيميليان من المغني مارك أنتوني، وذلك في ظهور نادر له.
واحتفلت جينيفر من خلا منشورها، بعيد الفصح مع توأمها ايمي وماكسيميليان، من خلال اتصال هاتفي، وذلك لعدم قدرتها على التواجد معهما في نفس المكان.
وكشفت لوبيز في الصورة عن وجه ابنها الذي كبر وأصبح شابا وسيماً، إلا انه يفضل البقاء بعيداً عن الأضواء على عكس شقيقته إيمي التي تحرص على التواجد مع والدتها في أغلب المناسبات.
وأرفقت لوبيز المنشور بتعليق كتبت فيه: "عيد فصح سعيد، ممتنة لهذا التطبيق الذي يقرب الأم العاملة من أولادها أثناء تنقلها".
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا عن اعجابهم بوسامة ماكسيميليان، كما لفتوا إلى الشبه الكبير بينه وبين والده النجم العالمي مارك أنتوني.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل جينيفر لوبيز نسخة عن والده.. ووسامته تلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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