ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة التونسية سوار النجار، صورة عبر جمعتها بشقيقتها الراحلة إيناس النجار، معبرة عن إشتياقها لها بعد مرور 21 يوماً على رحيلها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت النجار قائلة :"طولتي الغيبة عليا ياروح روحي خلاص روحي بتخلص مني 21 يوم اول مرة ما اسمعش صوتك ولا اشوفك ياعمري يالا حبيبتي ماتطوليش كدة تاني كثير علينا انا وماما ولانا مستنيينك يا روحي يا ملاكي كنا متفقين نروح سوا او نقعد سوا ازاي تسيبيني لوحدي يالا ردي عليا وتعالي يا ملاكي بحبك اكثر من روحي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 21 يوماً على رحيلها .. سوار النجار تستذكر شقيقتها برسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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