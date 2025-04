The Weeknd يدخل عالم السينما بـ Hurry Up Tomorrow .. وجمال سنان يتولى التوزيع عربياً

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شركة Eagle Films، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان، عن إقتراب موعد عرض الفيلم العالمي Hurry Up Tomorrow، من بطولة نجم البوب العالمي The Weeknd، في صالات السينما حول العالم خلال شهر أيار/مايو المقبل، في تجربة سينمائية جديدة تدمج بين الدراما النفسية والموسيقى والإثارة.



الفيلم المنتظر يُمثّل نقطة تحوّل في مسيرة The Weeknd، الذي يطل للمرة الأولى كبطل سينمائي في عمل طويل، ويشاركه البطولة النجمة الصاعدة جانيت أورتيغا، في تعاون يَعِد بجذب أنظار محبّي الفن السابع.

الفيلم من توقيع المخرج تراي إدوارد شالتس، وتأليف مشترك بين شالتس، The Weeknd (الاسم الحقيقي: أبيل تيسفاي)، والكاتب ريزا فهيم، حيث يتناول قصة ذات طابع نفسي موسيقي، مشحونة بالتوترات الإنسانية والصراعات الداخلية، ما يجعله أقرب إلى تجربة فنية متكاملة.

جمال سنان أعلن أن شركته تتولى توزيع الفيلم حصريًا في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مؤكدًا أن الجمهور العربي سيشهد عرضًا سينمائيًا من نوع خاص، بعيدًا عن القوالب التجارية المألوفة، وعلى هامش إطلاق الفيلم، تتردد معلومات في الأوساط الفنية عن زيارة مرتقبة لـ The Weeknd إلى العاصمة السعودية الرياض خلال أيار/مايو، لحضور عرض خاص للفيلم بين جمهوره في المنطقة، في خطوة هي الأولى من نوعها للنجم الكندي في الشرق الأوسط.

هذا الحدث السينمائي يُعد من أبرز المفاجآت المنتظرة في الموسم المقبل، خاصة لمحبي The Weeknd، والمهتمين بأعمال تحمل بُعداً فنياً وإنسانياً، وسط أجواء من التشويق والإثارة.