اخبار العالم

شهيد وإصابات لدى محاولة أهالي جنوب لبنان العودة إلى قراهم

0 نشر
0 تبليغ

شهيد وإصابات لدى محاولة أهالي جنوب لبنان العودة إلى قراهم

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على جموع المواطنين اللبنانيين العائدين إلى قراهم جنوب لبنان.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، باستشهاد مواطن في بلدة حولا وإصابة عدد من المواطنين في بلدتي العديسة وكفر كلا تزامنا مع تحليق للمسيرات الحربية، والقاء جيش الاحتلال القنابل الدخانية في عدد من القرى الحدودية.

وتأتي عودة الأهالي بعد انقضاء مهلة الستين يوما المحددة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، بموجب اتفاق وقف النار الذي تم توقيعه برعاية أميركية وفرنسية، بناءً على القرار الدولي 1701، تنتهي اليوم الأحد.

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا