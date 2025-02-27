شاهد: تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين بمشاركة شعبية ورسمية في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شيعت جماهير غفيرة في لبنان، اليوم الأحد 23 فبراير 2025 جثامين الأمين العام السابق لتنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ونائبه والقيادي في الحزب هاشم صفي الدين

وشارك الآلاف من كل المناطق اللبنانية إلى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

بدوره أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الجماعة متمسكة "بإعادة الأسرى وإخراج الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار"، مضيفًا: "لن نقبل أن نقف مكتوفي الأيدي بينما نتعرض للقتل والاحتلال".

وقال "قاسم"، في خطابه الذي ألقاه ضمن مراسم التشييع، إن "وجهة حسن نصر الله الأمين العام السابق للحزب، كانت دائمًا فلسطين و القدس ، وساهم مساهمة عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية".

وأضاف، أن الحزب قادر على التأثير سياسيًا في الداخل اللبناني، وخاطب الأمريكيين، قائلًا: "لن تأخذوا بالسياسة ما لم تأخذوه في الحرب"، ومضى بالقول: "لن تتمكنوا من تحقيق أهدافكم".

وذكرت الوكالة أن مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها شهدت حشودا ضخمة حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم التشييع.

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادّة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق في لبنان خلال عملية تشييع جنازة حسن نصر الله، كما حلقت طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعتبر مراسم تشييع نصر الله أول حدث جماهيري كبير لحزب الله منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

المصدر : وكالات