جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخصان وأصيب آخران مساء الثلاثاء 25 فبراير 2025 ، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على محلة الشعرة في منطقة جنتا قضاء بعلبك على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قوات العدو ألقت قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

وانسحب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي من جنوب لبنان، لكنه بقي في خمسة مواقع داخل لبنان، وهي عبارة عن تلال إستراتيجية، دون أن تعلن إسرائيل موعدا للانسحاب منها.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف خرق له في لبنان، ما خلّف أكثر من 80 شهيدا و280 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

المصدر : وكالات