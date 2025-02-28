شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. الملك تشارلز الثالث يدعو ترامب لزيارة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الملك تشارلز الثالث دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى بريطانيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارته للبيت الأبيض الخميس.

وسيصبح ترامب أول زعيم سياسي يتلقى دعوة لزيارة دولة ثانية لبريطانيا، بعد أن زارها عام 2019 خلال فترة ولايته الأولى.

وسلم ستارمر ترامب ما قال إنها دعوة "مميزة للغاية" من الملك تشارلز الثالث لزيارة المملكة المتحدة، وقال: "هذا لم يحدث من قبل، إنه أمر غير مسبوق وتاريخي.

حيلة ذكية

والرئيس الأمريكي من أشد المعجبين بالعائلة المالكة البريطانية، ولديه أيضًا علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة؛ كوّن والدته اسكتلندية المولد.

ويرى مراقبون سياسيون أن الدعوة حيلة ذكية من ستارمر للتملق لترامب سعيًا إلى كسب ود الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا والرسوم الجمركية ضمن قضايا أخرى مثيرة للجدل.

وخصت بريطانيا ترامب باستقبال رسمي قبل 6 سنوات عندما التقى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والدة الملك تشارلز.



ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا

وقال ستارمر الذي يزور البيت الأبيض لإقناع ترامب بتقديم ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، إن "جلالة الملك يريد تحسين الأمور".

وأشار ترامب عند قراءته الرسالة إلى أنه دُعي إلى قلعة وندسور القريبة من لندن.

لكن ورد أيضًا في الرسالة أن ترامب قد يرغب في زيارة بالمورال في شمال شرق اسكتلندا، القريبة من منتجع الجولف الذي يملكه الرئيس الأمريكي.

ترامب يلبي الدعوة

وبعد قراءة الرسالة قال ترامب عن الملك البريطاني: "إنه رجل لطيف ورائع، تعرفت إليه جيدًا خلال ولايتي الأولى والآن الثانية".

وأضاف: "نيابة عن السيدة الأولى ميلانيا ونيابة عني، سألبي الدعوة، ونتطلع إلى زيارة بريطانيا وتكريم الملك وبلدكم".

وقال لستارمر: بلدكم رائع وسيكون شرفًا لنا أن نزوره، شكرًا جزيلًا على الدعوة.

وأكد ستارمر أن هذه الدعوة "ترمز إلى متانة العلاقة بيننا".