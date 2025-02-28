شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو وكالة المعونة الأمريكية يودعون مكاتبهم بالدموع والان نبدء بالتفاصيل

إخلاء الوكالة الأمريكية للتنمية

الدمام - شريف احمد - قام موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس، بإخلاء مكاتبهم ونقل متعلقاتهم وسط حشود في الخارج تهتف خلال زيارة أخيرة لمقرهم المغلق الآن، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه إلى مراحلها النهائية العملية السريعة التي تقوم بها إدارة ترامب لتفكيك الوكالة التي صدق الكونجرس على إنشائها.وأنهت إخطارات، تم إرسالها هذا الأسبوع عبر رسائل جماعية بالبريد، أكثر من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاصة بالأعمال الإنسانية والتنموية حول العالم، فيما قامت المحكمة العليا مؤقتا بوقف أمر قضائي يلزم الإدارة بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية.وكانت الإدارة الأمريكية قد أخطرت معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأيام الأخيرة بأنهم في إجازة أو سيتم فصلهم، ثم منحت الآلاف من الذين عملوا في المقر الرئيسي في واشنطن فترات زمنية مدتها 15 دقيقة لإخلاء مكاتبهم تحت حراسة رجال شرطة فيدراليين.وأجهش بعض الموظفين بالبكاء وهم يحملون أكياس التسوق وحقائب السفر التي تضم ما تبقى من مسيرتهم المهنية.وهتف مؤيدون بعبارات التشجيع ولوحوا بلافتات في الخارج، فيما مر البعض بسياراتهم وهم يطلقون أبواقها.وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أكبر الأهداف في حملة واسعة قادها الرئيس دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة التي يشرف عليها المسؤول عن خفض التكاليف إيلون ماسك، لتقليص حجم العاملين بالحكومة الفيدرالية.