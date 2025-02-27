وفد من حماس يشارك في تشييع جثمان حسن نصرالله

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت حركة حماس ، اليوم الإثنين، 25 فبراير 2025، إن وفدا لها برئاسة القيادي أسامة حمدان، شارك في تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.
وفيما يلي نص الخبر كما وصل وكالات:
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر صحفي
شارك وفد من قيادة حركة حماس برئاسة القيادي في الحركة أسامة حمدان في تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته السيد صفي الدين.
وضم الوفد كلا من طاهر النونو مستشار رئيس الحركة، وأ. علي بركة عضو مكتب العلاقات الوطنية، ود. أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان، إلى جانب عدد من قادة الحركة في الساحة اللبنانية.
ونقل وفد قيادة الحركة خالص التعازي لقيادة حزب الله والشعب اللبناني الشقيق، مؤكدا أن الشهيد القائد حسن نصر الله قضى على درب القدس مع الشهداء القادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد ضيف، وأن هذه الدماء لن تذهب هدرا وستبقى منارة للسائرين على ذات الدرب.
وشدد الوفد على أن مشروع المقاومة اليوم أقوى وأمتنّ رغم التضحيات الكبيرة والهائلة، وأن إرادة الجماهير التي شاركت في التشييع هي خير دليل على ذلك.
وقد غادر الوفد بيروت فجر اليوم بعد أداء العزاء وواجب المشاركة في مراسم الجنازة.
الإثنين: 25 شعبان 1446هـ
الموافق: 24 شباط/فبراير 2025م