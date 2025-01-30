زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر المباني في تايوان صباح اليوم الخميس، فيما ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية الجزيرة، مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن ربما ينذر بمزيد من الأنشطة الزلزالية في المستقبل القريب.

وقع أكبر زلزال الساعة 1011 صباحا (0211 بتوقيت جرينتش) في بلدة دابو في مقاطعة شياي على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة الطقس المركزية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي.

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة تايبية حيث اهتزت المباني قليلاً.

وأعقب ذلك بعد فترة قصيرة 12 زلزالاً صغيراً على الأقل في دابو.

ولم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر بشرية على الفور.