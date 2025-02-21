شخصية Silver Surfer الخارقة جاءت من الحقيقة..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شخصية Silver Surfer الخارقة إستوحية جزئيًا من جنون ركوب الأمواج في الستينيات، وهو الوقت الذي ازدهرت فيه ثقافة ركوب الأمواج في الولايات المتحدة، وخاصة في ولاية كاليفورنيا.
أعطى رسام الكوميك العالمي جاك كيربي الشخصية مظهرًا معدنيًا أنيقًا وطائرة شراعية كونية تشبه لوح ركوب الأمواج، مما جعله فريدًا من نوعه بين أبطال مارفل.
و بدلاً من الطيران مثل الأبطال الخارقين التقليديين، انزلق راكب الأمواج الفضي Silver Surfer بسهولة عبر الفضاء، مما يعكس الحركة السلسة و المتدفقة لراكبي الأمواج الحقيقيين على الماء.
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