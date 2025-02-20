تسليم جثامين 4 إسرائيليين وبدء دخول «المنازل المتنقلة» إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

سلَّمت حركتا «حماس» و«الجهاد»، أمس، جثامين 4 إسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني من الذين اعتقلوا أثناء الحرب على قطاع غزة.

وتسلمت سيارات تابعة للصليب الأحمر جثامين الإسرائيليين، وهم الرضيع كفير بيباس، وشقيقه أرييل البالغ من العمر 4 سنوات، وهما أصغر الرهائن، إلى جانب جثمان والدتهما شيري بيباس، وكذلك جثمان الأسير عوديد ليفشتس، في بلدة «بني سهيلا» شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق آخر، عبرت أول دفعة من المنازل المتنقلة، أمس، إلى معبر كرم أبو سالم تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أنه سيتم إدخال جرافة مع 15 منزلاً متنقلاً مقسمة على 5 شاحنات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دخول الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة لمعبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.