المنظمة العربية للسياحة تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي الأول للسياحة والضيافة بعُمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الأول للأكاديميين والمهنيين في السياحة والضيافة تحت عنوان: “السياحة في سلطنة عُمان: رؤى وممارسات وطنية وعالمية” الذي أقيم في مجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة الدكتور وليد علي الحناوي، أن المنظمة قد شاركت بالجلسة الرئيسية انطلاقًا من أهدافها في تنمية وتطوير العنصر البشري العامل في مجال السياحة.

وأشار الحناوي إلى أن السياحة أصبحت قطاعًا تنافسيًا يتطلب الابتكار والتطوير المستمر نحو تحسين جودة السياحة والضيافة، حيث ناقشت المنظمة محاور جوهرية تشمل الاستدامة السياحية، ودور التكنولوجيا في تحسين تجربة السياح، وفرص الاستثمار الإستراتيجي في هذا القطاعِ الحيوي.

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