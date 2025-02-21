انفجار عدة حافلات في وسط إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: انفجرت عدة حافلات في أماكن مختلفة وسط إسرائيل، مساء الخميس، بحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية التي أكد أن 3 قنابل على الأقل انفجرت داخل حافلات في منطقة بات يام.

وذكرت الشرطة أنه لم تقع إصابات بين الأشخاص في الحادثين، وأن عملية البحث جارية عن المشتبه بهم.

كما دعت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، إلى إيقاف جميع الحافلات والقطارات وقطارات السكك الحديدية الخفيفة، من أجل فحصها بحثا عن عبوات ناسفة أخرى محتملة.

ويتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحديثات مستمرة من سكرتيره العسكري بشأن الوضع، ومن المتوقع أن يجري تقييما أمنيا قريبا، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وقالت الشرطة إن مجموعات كبيرة من القوات تواجدت في مكان الحادث للتحقيق، كما بدأت وحدات التخلص من القنابل في مسح المنطقة بحثًا عن أجسام مشبوهة إضافية.

وحذرت الشرطة في بيان لها الجمهور قائلة "نحث الجمهور على تجنب هذه المناطق والبقاء في حالة تأهب من أي أجسام مشبوهة". وأجرت ريجيف تقييما أمنيا مع مختلف المسؤولين عن النقل وتلقت تحديثات حول الحوادث.

تكثيف العمليات ضد مخيمات الضفة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته لقوات الجيش بتكثيف عملياتها ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ردا على الانفجارات.

ورد وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، على هذه الحوادث، وأدان الحكومة لتوقيع "صفقات متهورة" مع الإرهابيين في منشور على موقع تويتر.

"عندما توقع الحكومة اتفاقيات استسلام متهورة مع العدو بدلاً من فتح الجحيم عليه، فإن العدو يكتسب شهية لتكثيف محاولاته لقتل اليهود بالجملة. وهذه هي بالضبط التكاليف التي حذرنا منها!" كتب بن غفير.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة عن وقوع حادثة تتعلق بجسم مشبوه بالقرب من سيارة في بات يام. وفي أعقاب الحادث، أغلقت شرطة محطة بات يام وضباط من وحدة المتفجرات في تل أبيب الشوارع المجاورة للتعامل مع مكان الحادث.