بفستان خيالي.. درة التونسية تخطف القلوب بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة درة التونسية قلوب المتابعين في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية فستاناً أحمر قصيراً، واسعاً في جزئه السفلي، وبكمين طويلين، أوف شولدرز، وجوارب طويلة، وإعتمدت لشعرها تسريحة جميلة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وكانت وجهت درة التونسية، رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بعيد ميلادها.

وكتبت درة: "13/01/2025 شكرًا لكم جميعًا على أمنياتكم بعيد ميلادي المليئة بالحب، هذا يعني لي الكثير".

وختمت درة قائلة: "شكرا حبيبي هاني سعد على جعلها أجمل".

