انتشال ضحايا من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل بعد اصطدام طائرة ركاب محلية وطائرة هليكوبتر وسقوطهما في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني في واشنطن.