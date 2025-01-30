انتشال ضحايا من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل بعد اصطدام طائرة ركاب محلية وطائرة هليكوبتر وسقوطهما في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني في واشنطن.
ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل بعد اصطدام طائرة ركاب محلية وطائرة هليكوبتر وسقوطهما في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني في واشنطن.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.