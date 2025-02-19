شرطة أبوظبي تعرض مركبة الدورية المستقبلية ذاتية القيادة و آلية نمر خلال "آيدكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - عرضت شرطة أبوظبي النسخة الأولى من مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية " MAGNUM MK1" (دورية المستقبل ذاتية القيادة) المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي و دورية العمليات الخاصة بعيدة المدى من نوع نمر"LRSOV" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" المقام حاليا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأوضح العميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي أن مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية ذاتية القيادة" MAGNUM MK1" والتي تم تطويرها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع شركة "كينتسوجي" وشركة إيدج القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي وتمتاز بكونها مدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حيث تم تزويدها بكاميرا تصوير للتغطية بزاوية 360 وكاميرات أشعة تحت الحمراء وهي مجهزة بأنظمة مضادة للتشويش ونظام "GPS" وبها غرفة احتجاز مجهزة بنظام متكامل لمراقبة العلامات الحيوية و صندوق متكامل للطائرات بدون طيار وقابلة لإضافة روبوتات متخصصة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا عرض النسخة الشرطية من آلية نمر للعمليات الخاصة بعيدة المدى "LRSOV"، المصنعة بفخر في دولة الإمارات، والتي تجمع بين خفة الحركة والقوة الاستثنائية وقابلية النقل بالمروحية لتلبية الاحتياجات المتخصصة للدوريات، وبما يحقق خدمات أمنية ريادية لمجتمع إمارة أبوظبي ..موضحًا أن مركبة نمر شاركت مؤخراً في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، وأثبتت جاهزيتها وقدراتها المذهلة من خلال دعم عمليات السلامة والأمن التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال المهرجان.

وأكد أن هذه التطورات تُجسد التزام شرطة أبوظبي التام بتبني أحدث التقنيات والمركبات المتطورة، بما يعزز من جاهزيتها الأمنية وقدراتها الاستباقية في مواجهة التحديات، تماشيًا مع الأهداف والأولويات الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ أمن واستقرار الإمارة، وترسيخ الابداع و الابتكار والجاهزية للمستقبل في العمل الشرطي، وفق أرقى المعايير العالمية.





