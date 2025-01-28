شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء ركاب طائرة اندلعت فيها النيران على المدرج في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

إجلاء 176 راكبا

كارثة جوية

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن حريقا اندلع الثلاثاء في ذيل طائرة ركاب على مدرج مطار بوسان الدولي، ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية، ما أدى إلى إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.واشتعلت النيران في طائرة "اير بوسان" القادمة من مطار جيمهاي الدولي، جنوب شرق بوسان، والمتجهة إلى هونغ كونغ، قرابة الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) وفقا للمصدر نفسه.وقالت يونهاب إنه جرى إجلاء 169 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم بواسطة منزلقات مطاطية دون مزيد من المعلومات حول أسباب الحريق.وأفادت خدمة الإطفاء عن وقوع ثلاثة إصابات طفيفة خلال عملية الإجلاء. وتمت السيطرة على الحريق بعد ساعة تقريبا من وقوع الحادث.الشهر الماضي، شهدت البلاد أسوأ كارثة جوية. في 29 ديسمبر 2024، حطت طائرة بوينغ 737-800 تقل 181 راكبا من بانكوك في موان واصطدمت بعد ثوان بجدار في نهاية المدرج واشتعلت فيها النيران. نجا اثنان فقط من أفراد الطاقم وقتل 179 شخصا.وبحسب موقع فلايت ريدار 24 المتخصص الذي يرصد حركة الملاحة الجوية في الوقت الحقيقي، فإن أسطول طيران بوسان يتكون بالكامل من طائرات صممتها شركة الطيران الأوروبية العملاقة إيرباص.