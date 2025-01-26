شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع النواب: رجال الشرطة يقدمون أعظم صور البطولة والتضحية بكل شجاعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إسماعيل،عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ 73، جاءت كاشفة للتحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، وأننا نسير فى الطريق الصحيح بوعى المصريين وتلاحمهم والوحدة الوطنية بين الشعب ومؤسساته، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة .

وأشاد النائب أحمد إسماعيل بكلمة الرئيس السيسى التي وجهها للعالم كله وليس المصريين وحدهم، بأن الدولة المصرية تعمل على نبذ العنف، ولن تسمح بأية محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات، وإن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصين، وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار ومقدرات الوطن فى ربوع الجمهورية، مثمنا حرص القيادة السياسية على مشاركة أبناء الشهداء وأسرهم هذه المناسبات القومية السعيدة، تقديرًا لأرواح وجهود جنودها البواسل فى الحفاظ على مؤسسات الدولة.

مشيرا إلى أن مصر ستظل فى مأمن من الاضطرابات التى تشهدها المنطقة والعالم بفضل جيشها وشرطتها وأبنائها المخلصين الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظًا على الأمن القومى للوطن.