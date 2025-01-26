شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "عليا حزب الوعي" تطالب بإنشاء هيئة للولاية على أموال القصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا بحزب الوعي وأمينة لجنة التواصل المجتمعي المركزية وأحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، بالشكر والتقدير للدولة المصرية عقب تبنيها مخرجات جلسة الوصاية على القصر بمحور التماسك المجتمعي، التي عقدت في أرض المعارض بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 حيث أكدت أن الوصايا على المال قضية مجتمعية لها تأثير شديد علي المجتمع، ومن القضايا التي يتأثر بها المجتمع المصري، متابعة :" فقد امتلأت المحاكم في السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الوصاية التي أرهقت الكثير من الأسر المصرية ."

وطالبت ميشيل، خلال جلسات الحوار الوطني، المجلس الحزبي بتيسير الإجراءات والإسراع بها في البت بما يحتاج له القاصر، و أن يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال النفقات التي تصرف للقصر، وتطبيق منظومة التحول الرقمي في النيابة الحسبية.

وأكدت نرمين ميشيل، على أهمية إنشاء هيئة للولاية على أموال القصر تجمع بداخله كل ما سبق لتوحيد الجهود سواء من جانب المواطن أو القضاة مع اهمية تدريب القضاة على التعامل مع هذه القضايا الانسانية و المجتمعية .

وأضافت عضو الهيئة العليا، قائلة "نحن نعمل جميعا من أجل وطننا العظيم عن طريق وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التي تمت مناقشتها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".