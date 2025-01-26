شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يهنئ الرئيس والشعب ورجال الشرطة بذكرى عيد الشرطة الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى المصرى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة، قائلا: "فى مثل هذا اليوم منذ 73 عاما كتب رجال الشرطة فى محافظة الإسماعيلية بشجاعتهم وتضحياتهم بأرواحهم دمائهم الطاهرة الذكية صفحة من أروع صفحات الوطن حفظها سجل التاريخ ليقرأها جيل وراء جيل فيتزود من زادها الوطنى فيزداد عطاؤه المخلص للدولة والشعب."

وأكد حزب الجيل يرئاسة ناجي الشهابي، فى بيانه، أن مواجهة أبطال الشرطة، جيش الاحتلال الإنجليزي فى الإسماعيلية كانت تعبيرا عن فجر جديد سيسطع فى سماء المحروسة يأمر الاحتلال أن يحمل عصاه ويرحل، فقد كانت وقفة أبطال الشرطة من أهم ارهاصات ثورة 23 يوليو 1952، التى غيرت معالم مصر ومحيطها العربى وعمقها الأفريقى لتنهي عصر الاستعمار الأوروبى.

وأشار الحزب إلى أن الشرطة المصرية سجلت بتضحياتها "قديما وحديثا" صفحة من أروع صفحات الوطن، وانفردت عن أقرانها فى دول العالم بمواجهة الإرهاب المسلح، وقدمت تضحيات جليلة من أرواح استشهدت ودماء ذكية روت ثرى الوطن جعلت شرطتنا الباسلة فى قلب كل مصرى، منوها بأن دور الشرطة فى معركة البناء والتنمية لا يقل عن دورها فى مواجهة الإرهاب.

وثمن الحزب الدور الاجتماعى للشرطة من خلال معارضها فى كافة أنحاء البلاد التى تقاوم جشع التجار وتقدم السلع الأساسية والحياتية بأسعار مخفضة، كذلك الاستراتيجية المتكاملة التي تستهدف تطوير كافة الأنظمة الأمنية لتواكب التحديات والتطور المستمر في عالم الجريمة، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مما يمكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية كبيرة حيث تطورت أساليب التدريب والتسليح، فاعتمدت على الأسلوب العلمي في العمل الأمني، مما انعكس إيجابا على أداء رجل الشرطة؛ حيث نجح رجال الشرطة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية في مختلف مجالات الجريمة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو في مجال الأمن الجنائي.