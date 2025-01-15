حماس تتغنى بصمودها وبايدن يتغزل في دبلوماسية أميركا العنيدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في أول بيان لحركة "حماس" عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الحركة مساء الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا.

وأضافت "اتفاق وقف العدوان على غزّة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمّتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وشددت الحركة أن "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وأضاف البيان: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا، والشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".

بايدن: انها دبلوماسية أميركا العنيدة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن بعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر.

وأضاف بايدن في بيان مساء الأربعاء: "سوف يوقف هذا الاتفاق القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين ويعيد لم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر".

وتابع قائلا: "لقد وضعت الخطوط العريضة الدقيقة لهذه الخطة في 31 مايو 2024، وبعد ذلك أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع".

وصرح بأن الوصول إلى اتفاق ليس نتيجة للضغوط الشديدة التي تعرضت لها حماس والمعادلة الإقليمية المتغيرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان وإضعاف إيران فحسب بل وأيضا للدبلوماسية الأمريكية العنيدة والمضنية.

وأفاد الرئيس الأميركي بأن دبلوماسيته لم تتوقف أبدا في جهودها لإنجاز هذه المهمة.

وأشار في بيانه إلى أن الوقت حان لإنهاء القتال وبدء عمل بناء السلام والأمن.

ومضى بايدن قائلا: "بينما نرحب بهذه الأخبار، نتذكر جميع العائلات التي قتل أحباؤها في هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والعديد من الأبرياء الذين قتلوا في الحرب التي تلت ذلك".

وأردف قائلا "إنني أفكر أيضا في العائلات الأميركية التي يوجد ثلاثة منها رهائن أحياء في غزة وأربعة ينتظرون عودة رفاتهم بعد المحنة الأكثر فظاعة التي يمكن تخيلها"، موضحا أنه "وبموجب هذه الصفقة نحن عازمون على إعادة جميع هؤلاء إلى ديارهم".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه سوف يتحدث عن هذا الأمر أكثر قريبا، مختتما بيانه بالقول: "أما الآن فأنا سعيد للغاية لأن أولئك الذين كانوا محتجزين كرهائن قد عادوا إلى أسرهم".

قطر: التنفيذ يبدأ الأحد

هذا، وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحفي توصل الوساطة المشتركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية إن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق السكنية المكتظة للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتتضمن أيضا تبادلا للأسرى والمحتجزين وفق آلية محدد، تبادل رفات المتوفين، عودة النازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في القطاع، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر الوزير أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا تعزيز إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات، المراكز الصحية، والمخابز.

وتشمل كذلك إدخال مستلزمات الدفاع المدني، الوقود، ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم نتيجة الحرب.

وصرح بأنه في هذه المرحلة ستقوم حماس بإطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا من الأحياء ورفات الموتى، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن تفيذ الاتفاق سيبدأ في يوم الأحد 19 كانون الثاني (يناير) 2025.

وأشار إلى أن مسألة الوصول إلى الحل النهائي تعتمد بشكل رئيسي على الأطراف المعنية، موضحا أن دور قطر ومصر كوسطاء يركز على جسر الهوة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعددة التي تؤثر على هذا المسار.

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