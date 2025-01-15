الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في دونيستك واستهداف البنية التحتية لمطارات عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة أوكراينكا في دونيتسك شرقي أوكرانيا، ليواصل الجيش الروسي بذلك تقدمها في الحرب.

وأكّدت الوزارة في بيان، أنّ "قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية المهمة للطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني"، معلنة "استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية وتجمعات القوات الأوكرانية في 137 منطقة"، مضيفة "القوات الأوكرانية تفقد نحو 30 عسكريًا على محور خاركوف خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنّ "خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة المسؤولة عنها قوات "المركز" بلغت أكثر من 560 عسكريا"، في حين أشارت إلى أنّ "وحدات مجموعة "الجنوب" تسيطر على مواقع متقدمة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 230 عسكريًا ودبابة".

ولفتت إلى أنّ "خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة المسؤولة عنها قوات "الغرب" بلغت أكثر من 460 عسكريا"، و"قوات "الشرق" تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 200 عسكري".