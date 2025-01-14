لوس أنجلوس تايمز: شخص ما أشعل كل هذه الحرائق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لوس أنجلوس: كشف تقرير جديد أن حريق باليساديس، وهو أكبر وأكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس، من المرجح أن يكون قد حدث لأسباب بشرية، أي أن شخص ما يقف خلف كل ما حدث.

وقال المسؤولون الذين يحققون في سبب الحريق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنهم يعتقدون أن شخص ما هو الذي أشعل الحريق - ربما كحادث وليس بصورة متعمدة، حسبما ذكرت مصادر للصحيفة.

وأشار المسؤولون إلى أن المسار يحظى بشعبية بين المتنزهين ويستخدمه في كثير من الأحيان المراهقون المحليون كنقطة تجمع وقد يكون له "أصول بشرية"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

إنها منطقة مراقبة تُعرف باسم صخرة الجمجمة على مسار تيميسكال ريدج في باسيفيك باليساديس. وقد استهلك الحريق ما يقرب من 30 ألف فدان ودمر 5 آلاف فدان منذ اندلاعه قبل أسبوع تقريبًا.

ويقوم المسؤولون بالتحقيق فيما إذا كان هذا الحريق قد يكون له أي صلة، ولكن شعبية الموقع، وتفضيله من جانب الكثيرين، تعني أنه من المحتمل أن يكون هناك حريق آخر قد اندلع في المنطقة يوم الثلاثاء قبل أن ينفجر بهذه الطريقة ويدمر آلاف المباني في جميع أنحاء لوس أنجلوس.

