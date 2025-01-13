شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا.. ارتفاع ضحايا الحرائق المستعرة وسط تحذيرات مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

حرائق ولاية كاليفورنيا

ضحايا حرائق كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصًا من جراء الحرائق المستعرة التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.في حين لا يزال 16 شخصًا في عداد المفقودين، مع توقعات بارتفاع هذا العدد، وفقًا للسلطات.وأتت الحرائق على أكثر من 62 ميلًا مربعًا، أي ما يعادل مساحة أكبر من مدينة سان فرانسيسكو, فيما احتوي حريق باليسايدز بنسبة 11% فقط، بينما وصل احتواء حريق إيتون إلى 27%.وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات من "أعلام حمراء" بسبب الظروف الخطرة المتوقعة حتى يوم الأربعاء.وتصل سرعة الرياح إلى 50 ميلًا في الساعة، مع هبات تصل إلى 70 ميلًا في الساعة في المناطق الجبلية، مما يجعل الثلاثاء اليوم الأكثر خطورة.وقال رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني ماروني، إنهم لم يرفضوا أي عرض للمساعدة.وذلك في الوقت الذي استجابت فيه فرق الإطفاء من مختلف أنحاء الولاية وخارجها لدعم جهود السيطرة على الحرائق، وشاركت وحدات الحرس الوطني إلى جانب فرق الإطفاء المحلية.