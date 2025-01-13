اخبار العالم

كاليفورنيا.. ارتفاع ضحايا الحرائق المستعرة وسط تحذيرات مستمرة

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا.. ارتفاع ضحايا الحرائق المستعرة وسط تحذيرات مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصًا من جراء الحرائق المستعرة التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
في حين لا يزال 16 شخصًا في عداد المفقودين، مع توقعات بارتفاع هذا العدد، وفقًا للسلطات.

حرائق ولاية كاليفورنيا

وأتت الحرائق على أكثر من 62 ميلًا مربعًا، أي ما يعادل مساحة أكبر من مدينة سان فرانسيسكو, فيما احتوي حريق باليسايدز بنسبة 11% فقط، بينما وصل احتواء حريق إيتون إلى 27%.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات من "أعلام حمراء" بسبب الظروف الخطرة المتوقعة حتى يوم الأربعاء.

ضحايا حرائق كاليفورنيا

وتصل سرعة الرياح إلى 50 ميلًا في الساعة، مع هبات تصل إلى 70 ميلًا في الساعة في المناطق الجبلية، مما يجعل الثلاثاء اليوم الأكثر خطورة.
وقال رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني ماروني، إنهم لم يرفضوا أي عرض للمساعدة.
وذلك في الوقت الذي استجابت فيه فرق الإطفاء من مختلف أنحاء الولاية وخارجها لدعم جهود السيطرة على الحرائق، وشاركت وحدات الحرس الوطني إلى جانب فرق الإطفاء المحلية.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا