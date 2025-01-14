الجيش داهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية- الشويفات بعد إخبار بوجود أسلحة تحت الأرض

داهم الجيش اللبناني منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات، حيث دمّرت غارات إسرائيليّة سابقًا أربعة مبان، وذلك بعد ورود إخبار للجيش بوجود أسلحة وذخائر تحت الأرض، بحسب قناة الـ"LBCI".
وبعد تفتيش المكان المدمّر، لم يَعثر الجيش على أي أسلحة أو ذخائر.
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