دريان هنأ سلام: تسهيل مهمته واجب وطني لتشكيل حكومة جامعة من أصحاب الاختصاص

هنأ مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، القاضي ​نواف سلام​ بـ"تكليفه تشكيل الحكومة وبالثّقة الّتي أولاه إيّاها النّواب"، متمنّيًا له "التّوفيق والنّجاح في المهام الملقاة على عاتقه في الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها الوطن".

وأكّد في بيان، أنّ "تسهيل مهمّة الرّئيس المكلّف واجب وطني لتشكيل حكومة وطنيّة جامعة من أصحاب الاختصاص والكفاءات"، داعيًا القوى السّياسيّة إلى "التّعاون لتسهيل مهمّة الرّئيس المكلَّف لإنقاذ البلد في أسرع وقت ممكن، للنّهوض بالوطن سياسيًّا ومعيشيًّا واقتصاديًّا وحياتيًّا وإنمائيًّا، ولينعم لبنان بمستقبل زاهر وآمن يسوده السّلام والاستقرار".

ونوّه دريان بـ"الجهود الّتي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال تولّيه سدّة المسؤوليّة، في الظّروف الدّقيقة والخطيرة الّتي مرّت بها البلاد"، شاكرًا إيّاه على "كلّ ما بذله من أجل لبنان واللّبنانيّين".