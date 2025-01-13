مارك ضو: مسار التغيير ابتدأ ولم يتوقف وكلّ مقومات المنظومة للسيطرة على الدولة انهارت

اشار عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو الى ان مسار التغيير ابتدأ ولم يتوقف وكلّ مقومات المنظومة للسيطرة على الدولة انهارت، والتغيرات الاقليمية كذلك مهدّت الطريق لتحولات جوهرية للتركيبة في لبنان.

واعتبر ضو في حديث الى "LBC" بان ايصال القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة انجاز وطني كبير، وهو سيكون شفّاف وادعو للتسويق لكتب سلام الذي ترأس مجلس الأمن وله تجربته في العلاقات الدولية لمعرفة نوعية هذا الشخص.

وذكر بان تكليف سلام اليوم تتويج لتحوّل شعبي كبير وهناك قوى سياسية جديدة تتبلور ونحن منها، وتكليف الرئيس كان موضوع لبناني فقط وما حصل منذ انتخاب الرئيس حتّى اليوم اعادة مركزة القرار في مجلس النواب.