نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مطلع قوله اليوم إن من المقرر عقد جولات مكثفة من المحادثات في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: جولات محادثات بالقاهرة لوضع التفاصيل المتبقية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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