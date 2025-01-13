بهية الحريري: مهمة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لن تكون سهلة ولبنان يستحق أن نكون يدًا واحدة لننهض به

أملت النائب السابقة بهية الحريري، أنه "مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتسمية رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، أن نكون قد بدأنا صفحة جديدة"، معتبرةً أن "لبنان يستحق أن نكون جميعًا يدًا واحدة لنعود كلنا وننهض بهذا البلد الغني بثروته البشرية ورأسماله البشري".

ولفتت الحريري، خلال تقديم التعازي بنائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي الفلسطيني اللواء ناظم اليوسف، في صيدا، الى أننا "نتمنى التوفيق لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون ولدولة الرئيس القاضي نواف سلام في مهمتهما، التي لن تكون سهلة. لكن إذا تعاونا جميعًا ووضعنا أيدينا بأيدي بعضنا البعض، نستطيع أن ننهض بهذا البلد، والكل يتوق إلى النهوض. وإن شاء الله نصل إلى الاستقرار واستعادة الثقة وإحقاق الحق".

وأوضحت أن "المنطقة شهدت تحولات كبرى، لكنها ليست على حساب القضية الفلسطينية، ولا على حساب الحقوق، ولا على حساب السيادة، ولا على حساب القضايا العادلة لمنطقتنا العربية".