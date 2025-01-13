بلاسخارت تمنت أن يساهم انتخاب عون في تسريع تدفّق الموارد الضرورية للتعافي وإعادة الإعمار فورا إلى لبنان

أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان، أنها "قدمت اليوم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، وجاءت بمشاركة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، كجزء من مشاورات مغلقة اقترحتها فرنسا وعقدتها الجزائر بصفتها تتولى حاليا رئاسة المجلس".

وأشارت إلى أنها "استعرضت التطورات الإيجابية التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة"، مرحبة بـ"انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للبنان في 9 الحالي"، متمنية "أن يكون ذلك بمثابة الانطلاقة التي يحتاج إليها لبنان بشدة لتعزيز المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات الحيوية".

وتحدثت عن "انخفاض مستوى العنف بشكل ملحوظ عقب دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني"، مشيرة إلى "تحقيق بعض التقدم في ما يتعلق بانسحاب إسرائيل وإعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مع تأكيدها الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال".

وقالت: "مع انقضاء ثلثي الفترة المحددة بـ60 يوما، وفقاً للتفاهم المبرم في 27 تشرين الثاني، فنحن ندخل الآن في المرحلة النهائية، وهي الأكثر أهمية".

ودعت "كل الأطراف إلى استثمار الوقت المتاح بشكل فعال والتوصل إلى تفاهم واضح ومشترك حول الوضع الحالي وكيفية إدارة التوقعات".

وإذ ذكرت بأن "التقاعس عن تنفيذ القرار 1701 بعد عام 2006 لم يؤد، إلا إلى دورة جديدة من العنف والدمار"، أكدت "ضرورة النظر أيضا إلى ما بعد فترة الـ60 يوما لبدء مناقشات معمقة حول سبل تنفيذ القرار 1701 هذه المرة على جانبي الخط الأزرق، وفي لبنان، في ما يتجاوز ضفتي نهر الليطاني".

واعتبرت أن "النداء الإنساني العاجل، الذي تم تمديده ليغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار 2025، يحتاج إلى دعم كبير وعاجل".

وتمنت "أن يساهم انتخاب الرئيس الجديد في تسريع تدفّق الموارد الضرورية للتعافي وإعادة الإعمار بشكل فوري إلى لبنان".