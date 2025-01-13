النشرة: عتب كبير خلال اللقاء بين الرئيس عون وكتلة الوفاء للمقاومة لأنه كان هناك اتفاق حصل ولم يتم احترامه

علمت "النشرة" أنه "خلال اللقاء بين الرئيس جوزاف عون وكتلة الوفاء للمقاومة كان العتب كبيرا انطلاقا من أنه كان هناك اتفاق حصل ولم يتم احترامه". وهنا تشير مصادر مطلعة الى أنه "علينا انتظار الايام المقبلة لمعرفة ما سيحصل في التمثيل الشيعي في الحكومة فهل يعود الثنائي ليتمثل بالحكومة أم سيذهب الى المقاطعة، وبالتالي سيخلق مشكلة سُمِّيَت بالميثاقية". لمتابعة النص كاملا

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