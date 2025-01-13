أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي فكك اليوم معداته وقواعده وسحبها من محور نتساريم"، لافتةً الى انه "مع بدء تنفيذ الصفقة، سيتمكن الفلسطينيون من العودة إلى شمال غزة من دون أي قيود".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي فكك اليوم معداته وقواعده وسحبها من محور "نتساريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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