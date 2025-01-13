شخصيات سياسية وسفراء وفعاليات هنأت القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة

اشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في تصريح لها، الى اننا "نهنئ القاضي نواف سلام على تكليفه تشكيل الحكومة. ومن المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان. ونأمل في أن يتم تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين".

أمل ابو زيد

ولفت النائب السابق أمل أبو زيد في تصريح له فور انتهاء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، الى اننا "نبارك للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، متمنين تأليف حكومة تواكب مسيرة العهد الواعد وتعطي بارقة أمل للبنانيين ولا تشكّل تحدياً لأحد".