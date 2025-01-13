اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة الى مكافحة هذه الآفة على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخصٍ بترويج مواد مخدّرة في منطقة المتن، وهو المدعو ج. ب. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني). وبتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤، تمّ رصده في محلّة الزّوق، حيث تم توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بالتّرويج على متن سيارة نوع i10، بالرغم من محاولته صدم أحد عناصر الدّوريّة بهدف الفرار". وذكرت بانه بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزته: - ٣٨ عبوة تحتوي على مادّة باز الكوكايين وزنها ٢٨٠غرامًا. - ١٣ عبوة تحتوي على مادّة الكوكايين بلغ وزنها ٩٥ غرامًا. - مبلغ مالي. واشار البيان الى انه "حُجِزَت السّيّارة وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، عملاً بإشارته، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في محلّة الزّوق بحوزته كميّة من المواد المخدّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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