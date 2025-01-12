الصحة في غزة: 28 قتيلًا و89 مصابًا جراء الحرب الإسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أنّ الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 قتيلًا و89 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 46,565 قتيلًا و109,660 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول 2023.

في السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ نحو 70 طفلًا قتلوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر طبي، قوله إنّ هناك 5000 قتيل ومفقود في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 100 يوم شمالي قطاع غزة.

وذكر المصدر أيضًا أنّ هناك "9500 مصاب في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة شمالي القطاع".

وكانت قد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية وصفتها بالمطلعة، ملامح صفقة محتملة قد تفضي إليها المحادثات غير المباشرة الحالية بين حركة حماس وإسرائيل والرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت المصادر الأميركية، التي لم تسمها الهيئة الإسرائيلية الرسمية، إنّ الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى الإسرائيليين.

ولفتت المصادر إلى أن التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحة أنه سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة إلى القتال. كما سيكون على حماس التعهد بإعادة كل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الثانية.

ورأت المصادر أن الصفقة الحالية "أفضل ما يمكن لحماس رؤيته وهي معقولة لكل الجهات".

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تم بالفعل سد 90% من الفجوات في صفقة تبادل الأسرى.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 كانون الثاني الحالي.